ESORDI - Figlio del regista Robert Downey Sr., è apparso in piccoli ruoli nei film del padre. Si è esibito in teatro, poi ha iniziato a lavorare al cinema. Nel 1987 ha avuto il primo ruolo da protagonista in Ehi…ci stai?. Lo stesso anno in Al di là di tutti i limiti (versione cinematografica del romanzo di Bret Easton Ellis Less than Zero) interpreta Julian Wells, un ragazzo ricco tossicodipendente la cui vita sfugge rapidamente al suo controllo. Downey, ampiamente elogiato, scivolò nel tunnel della droga e poco dopo entrò in riabilitazione per la prima volta

