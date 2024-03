Robert Downey Jr. dedica l'Oscar alla moglie, che l'ha "salvato"

Il divo statunitense - figlio dell’attore, sceneggiatore e regista Robert Downey Sr. - ha vinto la statuetta nella categoria Miglior attore non protagonista per il suo ruolo di Lewis Strauss nel film “Oppenheimer” (pellicola che ha vinto anche come Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore Protagonista, tra gli altri premi ottenuti). La star ha voluto dedicare il suo Oscar alla moglie Susan Downey, la quale - come ha spiegato l’attore - è riuscita a tirarlo fuori dal buio e dalle dipendenze



Robert Downey Jr. è stato uno dei grandi protagonisti della Notte degli Oscar (LO SPECIALE) che si è da poche ore conclusa a Los Angeles. Il divo statunitense - figlio dell’attore, sceneggiatore e regista Robert Downey Sr. - ha vinto la statuetta nella categoria Miglior attore non protagonista per il suo ruolo di Lewis Strauss nel film Oppenheimer (pellicola che ha vinto anche come Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore Protagonista, tra gli altri premi ottenuti).

Il personaggio storico realmente esistito interpretato da Robert Downey Jr. - Lewis Strauss - è stato un politico statunitense che ha vissuto tra il 1896 e il 1974, considerato una figura di spicco nello sviluppo delle armi nucleari (come la sua controparte nel film di Nolan, Robert Oppenheimer appunto, anche se per altri motivi).



Lewis Strauss è stato per 11 anni componente della Commissione per l'energia atomica degli Stati Uniti d'America, prima come Membro e poi come Presidente.

La star di Hollywood ha voluto dedicare il suo premio alla moglie Susan Downey, la quale - come ha spiegato l’attore - è riuscita a tirarlo fuori dal buio e dalle dipendenze.



Robert Downey Jr.: "Mia moglie mi ha salvato" “Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l’Academy, in quest’ordine”, Robert Downey Jr. ha incominciato così il suo discorso di accettazione dell’Oscar. “E vorrei anche ringraziare mia moglie, Susan Downey: lei mi ha trovato come un cucciolo abbandonato e, da brava veterinaria, mi ha salvato”, queste le parole che la star ha espresso sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, parole d’amore e di riconoscenza rivolte alla sua dolce metà, che era seduta tra il pubblico.



“Avevo bisogno di questo lavoro più di quanto questo lavoro avesse bisogno di me”, ha aggiunto Robert Downey Jr., offrendo quello che molti media stanno definendo come “uno dei più bei discorsi della notte degli Oscar 2024”.

Robert Downey Jr. e Susan Downey, detti "i Downeys"

I due si sono conosciuti nel 2003, sul set di Gothika, dove Robert Downey Jr. recitava, mentre Susan Downey (che al tempo si chiamava Susan Levin, dato che non era ancora sposta con Robert) era una delle produttrici della pellicola. Il passato che l’attore aveva alle spalle era pieno di demoni, molto buio e tormentato, come lui stesso ha più volte confessato. Molte di quelle tenebre erano causate da una lunga lotta contro le dipendenze, l'alcol in primis.

A rendere il buio ancora più intenso, pauroso e cupo sono state esperienze come il carcere e un divorzio. Insomma, Robert Downey Jr. non se la passava affatto bene, finché non è arrivata lei, Susan, a rischiarare la sua vita, facendo pian piano sparire le tenebre.

Ciò che è riuscita a fare Susan Downey è addomesticare in qualche modo quei demoni. “L’unico modo per spiegarlo è dire che sono diventato più simile a lei. Sto ancora cercando di capire cosa è accaduto”, ha raccontato l’attore qualche tempo fa parlando del suo rapporto salvifico con la moglie.



Dal canto suo, Susan Downey ha dichiarato alcuni mesi fa quanto segue: “Che si lavori sempre insieme o meno, bisogna sempre darsi spazio per leggersi a vicenda”.

La coppia si è sposata nell’agosto del 2005 a Long Island

Robert Downey Jr. e Susan Levin si sono sposati nell’agosto del 2005 a Long Island. Negli States vengono chiamati “i Downeys”. Hanno due figli e una casa di produzione inaugurata assieme. Quando si sono messi insieme, lui stava divorziando dall'attrice e cantante Deborah Falconer, con la quale l’attore si era sposato dopo soli 42 giorni di relazione. Nel 2001 i due si sono separati “a causa degli abusi e della condanna di lui”, scrive la giornalista Stefania Saltalamacchia su un articolo pubblicato in queste ore sull’edizione italiana di Vanity Fair. Prima ancora, Robert Downey Jr. ha avuto una lunga relazione con l’attrice Sarah Jessica Parker. Si sono lasciati all'inizio anni Novanta, sempre per via dei problemi e delle dipendenze dell’attore, come riporta VF. “Lei era normale, io fuori di testa”, ha commentato Robert Downey Jr. anni dopo la fine di quella relazione, parlando del suo rapporto con quella che sarebbe poi diventa la protagonista di Sex and The City. approfondimento Oscar, dove vedere i film vincitori: da Oppenheimer a Povere Creature!