Barbie ha invece conquistato la statuetta per la Miglior canzone originale grazie a What Was I Made For? Il film arriverà su Sky Cinema e in streming su Now lunedì 29 aprile. Inoltre, disponibile una collezione on demand dedicata agli Oscar® con più di 120 titoli vincitori delle edizioni passate

Barbie, Billie Eilish vince l'Oscar per la Miglior canzone con What Was I Made For?