Oscar 2024, il discorso di Da'Vine Joy Randolph

Dopo i Golden Globe, i Critics’ Choice, o Sag e i Bafta, Da'Vine Joy Randolph, volitiva cuoca in The Holdovers - Lezioni di Vita ha vinto anche il premio più importante: l'Oscar (LA DIRETTA - I LOOK). Alla sua prima nomination, l'attrice ha conquistato l'agognata statuetta come attrice non protagonista. Nel film diretto da Alexander Payne, la star interpreta Mary Lamb, che lavora da sempre nella scuola in cui è ambientato il lungometraggio. Il suo unico figlio, Curtis, è stato un buon studente a Barton, grazie a una borsa di studio. Mary non aveva le risorse economiche per mandarlo al college, per cui quando è stato chiamato alle armi, al contrario dei suoi compagni di scuola, non ha potuto rinunciare alla leva per motivi di studio. In Vietnam, è stato ucciso durante un’operazione. Anni prima, il fidanzato di Mary era stato ucciso in un incidente, per cui queste sono le sue prime ferie in cui è irrimediabilmente sola.