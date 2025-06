Alessandra Amoroso, esce oggi il nuovo album Io non sarei

A quattro anni dall’ultimo disco, esce oggi Io Non sarei (Epic/Sony Music) il nuovo album di Alessandra Amoroso, che a settembre diventerà mamma di Penelope. L'album, che è prodotto da Zef, è un disco che mette in risalto le diverse sfumature di Alessandra e che, per la prima volta, la vede protagonista anche come autrice. Io Non Sarei ha una sua uniformità concettuale che abbina sound e influenze diverse, dalla musica latina al pop, passando per il soul, nell'attesa, come ci ha confessato, di poter entrare nel mondo Gospel: "È un mio desiderio fare un album che sposi quel genere". In questo album Alessandra Amoroso sottolinea la presa di coscienza che non c’è nulla da dimostrare e che il vero cambiamento avviene quando si smette di rincorrere un’ideale che non esiste e si abbraccia la realtà, ogni giorno, nella vita vera, guardando dentro se stessi pronti ad accogliere tutto quello che il futuro ci riserverà.