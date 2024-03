Barbie, Billie Eilish vince l'Oscar per la Miglior canzone

Billie Eilish si aggiudica la statuetta, la seconda dopo quella vinta con No Time to Die nel 2022, per il brano tratto dalla colonna sonora di Barbie di Greta Gerwig. “Non me lo aspettavo. Mi sento così incredibilmente fortunata e onorata” commenta

A due anni di distanza dalla vittoria con No Time to Die, Billie Eilish ha conquistato la sua seconda statuetta agli Oscar ( TUTTI I VINCITORI ) per la Miglior canzone originale grazie a What Was I Made For?, brano tratto dalla colonna sonora di Barbie di Greta Gerwig. L’artista statunitense è salita sul palco per ritirare il riconoscimento insieme al fratello Finneas , compositore e produttore.

Dopo aver ripreso fiato, la cantante ha proseguito: “Grazie mille Academy, non pensavo che questo sarebbe potuto accadere. Non me lo aspettavo. Mi sento così incredibilmente fortunata e onorata. Grazie Greta. Dove sei? Ti amo. Grazie per questo”. Billie Eilish ha proseguito: “Sono così grata a questa canzone e a questo film per il modo in cui mi ha fatta sentire. Questo è per tutti coloro che sono rimasti colpiti dal film e dalla sua straordinarietà. E voglio ringraziare il mio team e i miei genitori. Vi amo”.

Billie Eilish, a soli ventidue anni, ha già vinto la sua seconda statuetta agli Oscar. La cantante ha ricevuto il riconoscimento per il brano incluso nella colonna sonora della pellicola diretta da Greta Gerwig. Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno accolto l’artista e il fratello Finneas sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles ( I LOOK SUL RED CARPE T). Billie Eilish: “Ho avuto un incubo a riguardo la scorsa notte”.

La vittoria agli Oscar si aggiunge alla lunga lista di premi conquistati dal brano negli ultimi mesi, tra i quali una statuetta ai Golden Globe per la Miglior canzone originale e due riconoscimenti ai Grammy Awards come Canzone dell'anno e Miglior canzone scritta per i media visivi.

Durante la 96esima cerimonia di premiazione Billie Eilish e Finneas si sono esibiti con il brano per il pubblico degli Oscar. Questo il testo di What Was I Made For? di Billie Eilish:

I used to float, now I just fall down

I used to know but I'm not sure now

What I was made for

What was I made for?

Takin' a drive, I was an ideal

Looked so alive, turns out I'm not real

Just something you paid for

What was I made for?

'Cause I, I

I don't know how to feel

But I wanna try

I don't know how to feel

But someday, I might

Someday, I might

When did it end? All the enjoyment

I'm sad again, don't tell my boyfriend

It's not what he's made for

What was I made for?

'Cause I, 'cause I

I don't know how to feel

But I wanna try

I don't know how to feel

But someday I might

Someday I might

Think I forgot how to be happy

Something I'm not, but something I can be

Something I wait for

Something I'm made for

Something I'm made for