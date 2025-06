Nove25 lancia Wavey, la collezione di gioielli per l'estate

Il nuovo drop, che comprende collane, bracciali, anelli e charms, reinterpreta in chiave originale i codici estetici del brand di gioielleria. In argento e materiali leggeri per completare con carattere ogni look estivo

Stile, energia urbana e materiali preziosi sono gli elementi chiave del nuovo drop di gioielli di Nove25 pensati per chi, con l'arrivo della bella stagione, vuole arricchire il proprio look con dettagli che profumano di libertà. Nove25, azienda italiana di gioielleria con una storia lunga venti anni, aggiunge alle sue collezioni Wavey, un drop stagionale , già disponibile per il pubblico in store e online, dallo spirito unico, fusione di artigianalità e stile. Il colore è protagonista di Wavey, una mini collezione che comprende collane , anelli , orecchini , charms e bracciali , da indossare in ogni occasione e perfetti per la stagione delle vacanze che è appena inziata.

Gli appassionati di moda e tendenze sanno che il look estivo si rinnova, di volta in volta, nei dettagli. La scelta degli accessori giusti è fondamentale per esprimere il senso di gioia della bella stagione e per personalizzare il proprio outfit con elementi che raccontano la propria identità. Nove25, che ha fatto della personalizzazione un elemento centrale della propria storia creativa, ha ideato una collezione che incontra i gusti di chi vuole vivere lo spirito dell'estate fino in fondo. Realizzata con argento , pietre semi preziose e tessuto , Wavey è una collezione che esprime la voglia di movimento e libertà attraverso manifatture inedite ma riconducibili ai codici estetici del marchio italiano. Il colore, che caratterizza intrecci vibranti , rende tutto più desiderabile. Tutto genderless, con l'aggiunta di design accattivanti, come il motivo del filo spinato .

Wavey, la collezione di gioielli nel dettaglio

In Wavey, il nuovo drop di Nove25 per la stagione estiva, c'è una proposta rock e irriverente, rappresentata da orecchini a cerchio e anelli stile solitario, con una maglia in stile filo spinato, impreziositi da uno zircone bianco o nero, simbolo di rinascita e bellezza.

Ci sono poi diversi pezzi, collane e bracciali in argento brunito, caratterizzati da maglie piatte e lucenti, un design timeless perfetto per chi preferisce gioielli con una forte identità, disponibili anche con aggiunta di dettagli luminosi e sofisticati. Protagonisti della collezione, i bracciali Silver Wave e Golden Wave, realizzati, rispettivamente, con maglie argentate e dorate, intrecciate con tessuti colorati dalle tonalità vitaminiche: dal turchese, al verde acqua, al lilla, all'arancione.

Infine, da aggiungere a questi o ai propri gioielli, stratificando pezzi ed elementi diversi, la selezione di charms e pendenti in argento brunito che rileggono i soggetti che raccontano l'identità del brand: icone, come il cuore e la stella, simboli scaramantici e amuleti in argento brunito, con superfici lavorate finemente per personalizzare il proprio look con un dettaglio ironico, leggero e d'impatto.

La collezione Waves è protagonista di una campagna realizzata a Wakeparadise Milano, il primo wakepark urbano d'Italia, una location che incontra lo spirito dinamico e urban del drop di gioielli. Foto e video sono già disponibili online, sul sito e sui canali social ufficiali del marchio e più in basso in questo articolo.