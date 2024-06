Moda, Nove25 lancia la collezione di gioielli dedicata ai tarocchi

Tradizione, modernità e mistero si incontrano in questa collezione di gioielli unici, irrinunciabili per chi attribuisce ai preziosi che indossa un significato simbolico speciale. Ventidue carte in miniatura da indossare per attirirare l'energia positiva e la magia dell'estate

Ventidue gioielli che catturano il simbolismo e l'iconografia dei tarocchi, carte che, da sempre vengono interrogate per i loro poteri divinatori. Negli stessi giorni in cui la primavera fa posto all'estate, particolarmente significativi dal punto di vista astrale, Nove25 lancia sul mercato la nuova Collezione Tarot , una linea di gioielli in Argento 925 che rappresentano ventidue soggetti dei tarocchi classici , ciondoli unici, che raccontano qualcosa di chi li indossa. Il brand mette a disposizione un servizio per calcolare il proprio Arcano personale. Ecco i dettagli.

Calcolare il proprio Arcano

Per molti i gioielli non sono solo semplici accessori, dettagli puramente estetici che completano il look.

I gioielli sono elementi simbolici e spesso rappresentano elementi parecchio significativi per la persona che li indossa.

I ciondoli della Collezione Tarocchi di Nove25 fanno parte proprio di questa categoria di preziosi. Col loro design che ricorda una carta in miniatura, i ciondoli di questa esclusiva linea del brand di gioielli Made in Italy raccontano qualcosa della personalità di chi li indossa.

L'esperienza di acquisto di questi ciondoli consiste nella scoperta del proprio Arcano. Basterà inserire la propria data di nascita sul sito web del brand per scoprire quali sono i propri tarocchi di riferimento.

A questi, come è noto, è collegata un'indicazione del destino. Chi crede nella magia delle carte, non potrà fare a meno di sfoggiare il segno benaugurante in grado di dare energia positiva al proprio futuro.