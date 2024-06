Le due aziende Made in Italy hanno unito le forze per una collaborazione esclusiva che mira a risvegliare nei consumatori l'entusiasmo per la qualità, la sostenibilità e la manifattura artigianale. I bottoni dei pantaloni in denim sono ispirati alle icone del brand specializzato in gioielli in silver

Candiani Denim ha lanciato una nuova iniziativa per gli amanti dei jeans e dello stile unico : l'esclusiva collaborazione con Nove25 , brand di gioielleria specializzato in creazioni in argento. Le due realtà Made in Italy hanno ideato una nuova esperienza di moda custom made che piacerà moltissimo a chi sceglie sempre capi speciali, che raccontino un po' della personalità di chi li indossa. Il fine è creare un jeans unico , personalizzato secondo il proprio gusto e con preziosi dettagli gioiello . Dove? A Milano presso la micro-factory urban Candiani Custom.

L'esperienza custom made per un jeans unico

In barba al fast fashion, all'omologazione e alla produzione di capi tutti uguali che seguono tendenze che durano un battito di ciglia, Candiani Denim ha unito le forze con Nove25, brand con cui condivide la filosofia aziendale e i valori legati alla sostenibilità e la passione per lo stile unico, per una collaborazione che si traduce in un'esperienza creativa imperdibile per gli appassionati di moda e, soprattutto, del denim, sempre più in primo piano nell'universo maschile e femminile.

Per Candiani, Nove25 ha ideato sei bottoni, opere d'alta gioielleria, da utilizzare per decorare i pantaloni in denim del marchio Made In Italy con più di ottant'anni di storia.

L'idea è spingere sulla creatività del cliente affinché possa indossare il jeans che ha sempre immaginato, diverso da tutti gli altri.

L'esperienza è disponibile per il pubblico a partire da giugno presso la micro-factory urban Candiani Custom che si trova a Milano, in Piazza Mentana.

Oltre alla personalizzare dei propri jeans con bottoni in argento di Nove25, il cliente potrà ottenere jeans dal fitting preciso grazie a una misurazione professionale e potrà scegliere la tela, il lavaggio della stessa, il colore delle cuciture, gli eventuali ricami da aggiungere.