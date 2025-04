1/12 ©Getty

Prosegue, in vista del lancio globale dei nuovi episodi di The Last of Us 2, il tour promozionale dello show targato HBO che in Italia sarà trasmesso a partire da lunedì 14 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

Bella Ramsey, Young Mazino, Gabriel Luna e Isabela Merced sono stati protagonisti di una première evento a Londra a cui ha preso parte anche Craig Mazin, co-creatore della serie con Neil Druckmann



The Last of Us 2, quando esce la seconda stagione su Sky e cosa sapere