The Last of Us 2, quando esce la seconda stagione su Sky e cosa sapere

Anche la seconda stagione, come la prima, promette di non fermarsi all’aspetto action del racconto post apocalittico, arricchendosi peraltro di nuove creature mostruose, continuando a indagare sugli aspetti più profondi della natura umana in un contesto estremo in cui ogni emozione, ogni sentimento, vengono amplificati in una sorta di ritorno allo stato di natura e a una frammentazione della società in clan e tribù in lotta tra loro per la sopravvivenza. L’universo di The Last of Us si espanderà con nuovi personaggi, nuove prospettive, punti di vista differenti, concentrandosi sull’importanza delle conseguenze: ogni scelta ha un peso, ogni percorso ha un prezzo.