Opus - Venera la tua stella, cosa sapere sul film al cinema

Le immagini del trailer (in testa alla scheda) mostrano in anteprima uno straordinario John Malkovich nei panni di Alfred Moretti, artista che ha superato la mezza età e che ebbro del suo stesso successo, a metà tra l'eccentrico e l'inquietante.

Tra le vittime prescelte del protagonista c'è Ayo Edebiri, Ariel, attrice, scrittrice e stand-up comedian, già vincitrice di un Emmy, di un Critic's Choice e di un Golden Globe per il suo ruolo nella serie The Bear, uno degli astri nascenti di Hollywood.

Il cast è impreziosito dall'australiano Murray Bartlett, acclamato per le sue interpretazioni in The White Lotus e The Last of Us, Juliette Lewis, star di Cape Fear - Il promontorio della paura e Assassini Nati - Natural Born Killers, e Tony Hale.