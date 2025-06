Olympo, cosa sapere sul teen drama spagnolo in streaming su Netflix

Ai ragazzi del CAR Pirineos non sono concesse distrazioni. L'obiettivo, per i giovani frequentatori del centro sportivo d'élite, è diventare eccellenti nelle discipline sportive per cui ciascuno è stato selezionato e si allena da sempre.

Quando Amaia (l'attrice spagnola Clara Galle), capitano della squadra nazionale di nuoto artistico, si accorge che la sua migliore amica Núria (María Romanillos) la supera in prestazioni per cui non è mai arrivata prima, iniziano i sospetti.

Al centro tutti sono disposti a spingersi oltre il consentito per ottenere un posto alla Olympo che è la garanzia di un futuro tra i migliori sportivi nazionali.

Una ragazza ha un malore in piscina, lo spettro del doping aleggia sui protagonisti. La tensione sale, accesa da rivalità personali e amorose che vanno oltre quelle agonistiche.