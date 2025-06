28 anni dopo, cosa sapere sul film di Danny Boyle al cinema

Il cammino che ha portato alla realizzazione del film 28 anni dopo è stato lungo e complesso. Già nel giugno del 2007, subito dopo l’uscita di 28 settimane dopo, la casa di produzione Fox Atomic aveva espresso la volontà di sviluppare un terzo episodio, condizionato però dal successo del secondo film. A luglio dello stesso anno Danny Boyle annunciava che una traccia narrativa per il nuovo capitolo era già pronta. Tuttavia, ostacoli legati ai diritti portarono Alex Garland, nell’ottobre 2010, a dichiarare che il progetto sarebbe slittato. Nonostante ciò, nel gennaio 2011, Boyle manifestava ottimismo, parlando di ulteriori sviluppi della storia.

Nel corso degli anni successivi, l’interesse per la saga non è mai venuto meno. Ad aprile 2013, Boyle mostrava incertezza, ma nel gennaio 2015 Garland confermava che, pur in fase interlocutoria, i lavori erano ancora in corso. La sceneggiatura, in quel momento, portava il titolo provvisorio di 28 mesi dopo. Il progetto ha continuato a prendere forma fino al giugno 2019, quando Boyle e Garland ufficializzavano il loro impegno su un terzo film. Nel marzo 2020 anche Imogen Poots si mostrava interessata a tornare nel proprio ruolo, mentre nel maggio 2021 si aggiungeva Cillian Murphy.

Il novembre 2022 segnava un’ulteriore conferma, con Boyle, Garland e Murphy intenzionati a riprendere il progetto. Nel giugno 2023, i due autori annunciavano ufficialmente l’avvio dei lavori su 28 anni dopo, sottolineando il lungo tempo impiegato per lo sviluppo. Boyle dichiarava la volontà di dirigere il film, salvo diversa decisione di Garland. Un mese dopo, Murphy rivelava di aver discusso nuovamente della possibilità di tornare nel franchise.