Il Maestro e Margherita, tutto sul nuovo film tratto da Bulgakov

Ambientato nella Mosca staliniana del 1930, il film Il Maestro e Margherita racconta la parabola del Maestro (Evgeniy Tsyganov), autore colpito dalla censura sovietica per aver messo in scena una pièce su Cristo giudicata troppo umana. Il protagonista, perseguitato e internato in una clinica psichiatrica, ritrova ispirazione grazie all’incontro con Margherita (Yulia Snigir), da cui nasce un amore che lo spinge a scrivere un nuovo romanzo, immaginando l’arrivo del diavolo Woland a Mosca. Da qui in poi, la realtà si frammenta, diventando sempre più confusa, fino a fondersi con la finzione letteraria e il delirio personale.