Il maestro e Margherita esce in Italia, curiosità sul film di Lokshin

Cosa sapere sul regista del film

Il regista Michail Lokshin è americano e, dopo l’uscita del film in Russia, ha lasciato il Paese per mettersi al sicuro. È figlio di uno scienziato russo emigrato in America e ha vissuto tra il Texas e Mosca, dove si è anche laureato. Il film è una produzione russa ed è stato in parte finanziato dal governo prima dell’invasione dell’Ucraina. Lokshin ha fin da subito pensato di rileggere l’opera di Bulgakov come un’allegoria della Russia di oggi. Dopo l’inizio della guerra la Universal Picture ha dovuto ritirarsi dalla produzione, inoltre il regista ha criticato immediatamente l’invasione sui social media e invitato i suoi amici a sostenere l’Ucraina. Al New York Times Lockshin ha rivelato che, nonostante tutto sembrasse ormai perso, “dentro di me però ero convinto che prima o poi sarebbe uscito. Continuo a pensare che si sia trattato di un miracolo. Ma non mi aspettavo una tale risposta del pubblico”.