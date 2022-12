Putin contro Batman e i supereroi Usa: "Voglio gli eroi russi"

A scatenare questa nuova battaglia è stata Natalia Narochnitskaja, una studiosa 73enne, che girando per negozi alla ricerca di un regalo per i suoi nipoti non è riuscita a trovare delle magliette che rappresentassero degli eroi russi, ma solamente t-shirt con “Batman, Superman e ogni sorta di mostro". Così ha chiesto un colloquio al presidente russo insieme ad altri storici e religiosi per esporre il “problema”.

Le motivazioni di Narochnitskaja sono state prontamente condivise da Putin: “Qui Batman è noto - ha detto il capo del Cremlino - ma alcuni dei nostri eroi no. Dovrebbero invece essere nei cartoni animati, nei film, nella letteratura per bambini. Fin dall'infanzia è necessario abituarsi a conoscere gli eroi epici russi e, non solo i personaggi dei fumetti americani." Il leader russo ha anche siglato un decreto che prevede che il premier Mikhail Mishustin attui entro il 2023 misure che promuovano gli eroi della storia e del folclore della Russia e che soddisfino i valori tradizionali anche attraverso la produzione di opere d'arte, materiali stampati, souvenir.

Le reazioni al decreto

leggi anche

Guerra Ucraina, Putin: da Occidente guerra economica contro la Russia

L’iniziativa di Putin non ha mancato di scatenare un dibattito che vede da una parte chi difende la scelta del presidente, dall'altra chi ritiene che quest’amore per i supereroi dell’Occidente non possa essere eliminato. Secondo il professore Vladimir Kozyrko, per esempio, bisognerebbe seguire l’esempio dei francesi nella difesa della lingua e sostituire personaggi come Batman con il principe azzurro delle fiabe slave. Elena Jampolskaja, presidente della Commissione cultura della Duma, vorrebbe esaltare gli eroi della Grande guerra patriottica come i partigiani ucraini anti-nazisti della Giovane guardia. A difendere i supereoi è sceso in campo Dmitrij Drize, l'editorialista di Kommersant, che ritiene che contro Disney e Hollywood il folclore russo non potrà vincere.