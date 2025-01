Corea del Sud, il presidente Yoon Suk-yeol è stato arrestato

Yoon Suk-yeol ha affermato in un messaggio preregistrato di aver accettato e deciso di sottoporsi agli interrogatori dell'anticorruzione sulla breve imposizione della legge marziale del 3 dicembre al fine di evitare "spargimenti di sangue". Ma secondo i media locali si sarebbe poi rifiutato di testimoniare. Si tratta del primo presidente in carica nella storia del Paese a finire in manette

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, sotto impeachment per sovversione e abuso d'ufficio, è stato arrestato. Lo ha riferito l'agenzia dell'anticorruzione (Cio) di Seul, facendo così dell'ex procuratore capo nazionale il primo presidente in carica - sia pure sospeso dalle sue funzioni a causa della procedura di impeachment in corso - nella storia della Corea del Sud a finire in manette. Secondo quanto riferisce la Yonh, il presidente sudcoreano, che d ovrà rimanere in isolamento nel centro di detenzione di Seul, si è rifiutato di testimoniare negli interrogatori avuti all'agenzia dell'anticorruzione (Cio) subito dopo essere stato arrestato.

Yoon: "Agli interrogatori per evitare spargimenti sangue"

In un messaggio video preregistrato, Yoon Suk-yeol aveva affermato di aver accettato e deciso di sottoporsi agli interrogatori dell'anticorruzione sulla breve imposizione della legge marziale del 3 dicembre al fine di evitare "spargimenti di sangue". A dispetto delle "numerose illegalità contestate all'inchiesta, ho deciso di rispondere all'ufficio investigativo sulla corruzione", aveva affermato, ribadendo di non accettare "la legalità dell'inchiesta" e precisando che si stava adeguando "per impedire qualsiasi sfortunato spargimento di sangue".