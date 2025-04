Prima di partire per Roma, dove è atteso domani per i funerali di Papa Francesco (DIRETTA), Donald Trump ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti. "Amava davvero il mondo ed era un bravo cristiano. L'ho incontrato due volte. Penso fosse un tipo fantastico", ha detto in merito al pontefice scomparso lo scorso 21 aprile. Come ha garantito lui stesso, a margine delle esequie del Pontefice incontrerà la premier Giorgia Meloni e parlerà con vari leader, includendo anche “gli italiani”, senza specificare chi oltre alla presidente del Consiglio. Un mistero destinato a restare tale anche nelle prossime ore, visto che il pool di giornalisti al seguito di Donald Trump per i funerali del Papa ha riferito che al momento non è previsto alcun incontro nel programma ufficiale. Nella delegazione Usa diretta verso Roma e guidata dal tycoon, accompagnato per l'occasione dalla first lady Melania, ci sono anche il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, la chief of staff Susie Wiles con i suoi vice - Beau Harrison, Nick Luna, Stephen Miller e Dan Scavino -, il capo della comunicazione, Steven Cheung, il capo dello staff della First Lady, Hayley Harrison, e la consigliera di Trump, Natalie Harp.