Dazi, 12 Stati Usa fanno causa a Donald Trump: "Tariffe illegali"

Seguendo le orme della California, una dozzina di Stati (di cui 10 governati dai democratici) hanno depositato una causa presso la U.S. Court of International Trade di New York, chiedendo alla Corte Suprema di impedire all'amministrazione di applicare le tasse volute dal tycoon. La Casa Bianca parla di una nuova "caccia alle streghe" dei dem

Dodici Stati americani dichiarano guerra al presidente Donald Trump per l’imposizione dei dazi. Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York e Vermont hanno fatto causa al capo della Casa Bianca, accusandolo di non avere il potere di "imporre tariffe arbitrariamente". Secondo gli Stati è infatti solamente il Congresso – il Parlamento – ad avere il potere di legiferare sui dazi. Si chiede quindi alla Corte Suprema di impedire all'amministrazione di applicare quelle che hanno definito "tariffe illegali". La denuncia è stata depositata mercoledì 23 aprile, presso la U.S. Court of International Trade di New York. Da sottolineare come nei giorni scorsi anche la California aveva già fatto causa a Trump per i dazi, con il governatore Gavin Newsom che accusa la Casa Bianca di aver scatenato una guerra commerciale che ha portato "danni immediati e irreparabili" all’economia.