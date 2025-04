Dazi Usa-Cina, Xi Jinping: “Le guerre tariffarie non hanno vincitori"

Riferendosi alle tariffe imposte dagli Stati Uniti a Pechino, il presidente cinese ha dichiarato che “la Cina non causa problemi, ma non ha paura di combattere”. L'obiettivo, per Xi Jinping, è "salvaguardare i propri diritti e interessi legittimi". Intanto il presidente Trump ha aperto all'ipotesi di un "accordo equo" sul commercio con la Cina

Le guerre tariffarie e commerciali "non hanno vincitori”. Ad affermarlo è il presidente della Cina Xi Jinping, riferendosi alle tariffe imposte dagli Stati Uniti a Pechino. “La Cina non causa problemi, ma non ha paura di combattere”, ha precisato il leader cinese incontrando il presidente keniano, William Ruto, nella Grande sala del Popolo di Pechino. Il presidente cinese ha poi sottolineato di essere “disposto a collaborare con gli altri Paesi nel mondo per rispondere alle varie sfide attraverso l'unità e la cooperazione”. L'obiettivo, ha aggiunto Xi nel resoconto del network statale Cctv, è quello di "salvaguardare i propri diritti e interessi legittimi, sostenere le regole del commercio internazionale e l'equità e la giustizia a livello internazionale".