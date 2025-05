Elezioni Romania, l'ultradestra di Simion al 40%. Ballottaggio con Dan

Diverso il candidato ma medesimo l’esito: in Romania l'estrema destra è ancora più alta nelle preferenze dei cittadini, cinque mesi dopo l'annullamento a sorpresa del primo turno delle elezioni presidenziali. La svolta nazionalista, infatti, è stata riconfermata anche nel corso della nuova tornata elettorale. A scrutinio praticamente ultimato, il leader del partito nazionalista AUR, George Simion, euroscettico e ammiratore di Donald Trump, ha ottenuto il 40,5% dei voti. Il suo rivale nel ballottaggio del 18 maggio sarà il sindaco centrista di Bucarest Nicusor Dan (20,9%), che ha superato di poco nelle preferenze il candidato della coalizione di governo, Crin Antonescu (20,3%). "Insieme abbiamo scritto una pagina di storia", ha detto Simion in un video messaggio trasmesso nella sede del suo partito, nella quale i sostenitori hanno intonato slogan come "Fuori i ladri, viva i patrioti!". In tutto erano 11 i candidati in lizza per la presidenza della Romania, una carica sostanzialmente cerimoniale ma influente soprattutto a livello di politica estera.