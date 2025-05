Conclave 2025, al via l'elezione del nuovo Papa: le notizie in diretta

Tutto pronto nella Cappella Sistina. I lunghi tavoli, sotto le volte affrescate da Michelangelo, dove i cardinali siederanno in Conclave, sono già stati preparati con la "dotazione" che servirà in quelle ore che saranno vissute dai porporati tra preghiera e scrutini. Una cartella in pelle rossa con i bordi dorati e stemma papale al centro, l'Ordo Rituum Conclave rilegato in verde, la Costituzione Apostolica, per avere sempre sotto mano tutte le regole per l'elezione. Una penna blu completa la dotazione per ciascun cardinale. Ognuno dei 133 cardinali elettori troverà anche indicato sul tavolo, in un cartellino, il proprio cognome e i porporati sono sistemati in base all'ordine, dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi.