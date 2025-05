Nella notte si sono udite delle esplosioni a Kiev e le forze armate ucraine hanno lanciato l'allarme per un rischio di attacchi balistici. Lo ha riferito RBC-Ucraina citando l'Amministrazione militare della città di Kiev. L'aeronautica militare ucraina ha chiarito che la minaccia proviene da nord-est e ha riferito che un bersaglio ad alta velocità sta volando in direzione della Capitale. Il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo alla periferia di Sumy è salito a tre. Trump afferma che non è il momento di riammettere la Russia nel G7, ma che Obama ha sbagliato a farla uscire: non ci sarebbe stata la guerra in Ucraina, secondo il presidente Usa. Xi oggi a Mosca.

