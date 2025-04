Guerra Ucraina, incontro Trump-Zelensky prima dei funerali del Papa

Nel giorno dei funerali di Papa Francesco, a Roma si sono incontrati il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello dell’Ucraina Volodymyr Zelensky (GUERRA UCRAINA: GLI AGGIORNAMENTI LIVE). I due leader hanno avuto un primo faccia a faccia in Vaticano, nella basilica di San Pietro, prima delle esequie di Bergoglio e hanno concordato di avere un secondo colloquio in giornata. "Non servono parole per descrivere l'importanza di questo incontro storico. Due leader impegnati per la pace nella basilica di San Pietro", ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha (FUNERALI PAPA: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO).