Funerali del Papa, cambia la prima fila: ci sono Trump e Zelensky

Variazioni dell'ultimo minuto al funerale di Papa Francesco sulle postazioni dei leader mondiali. A differenza di quanto era previsto, al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e alla moglie Melania è stato riservato un posto in prima fila. Alla destra del leader Usa, il presidente finlandese Alexander Stubb, con vicino l'inquilino dell'Eliseo Emmanuel Macron e la moglie Brigitte; alla sinistra, invece, il presidente estone Alar Karis, vicino al re Felipe VI di Spagna. Posto in prima fila anche per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, seduto un po' più distante da Trump.

L'ordine alfabetico francese

L'ordine di posto per le delegazioni è regolato da un rigido protocollo in cui viene data precedenza ai sovrani (a partire da quelli di Paesi cattolici), seguiti dai capi di Stato e dai capi di governo, in ordine alfabetico dei Paesi in lingua francese, cui però sono state fatte eccezioni per Trump e Zelensky. In prima fila alla sinistra del feretro, la delegazione italiana guidata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la figlia Laura, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Immediatamente dopo ha trovato posto il presidente argentino Javier Milei accompagnato dalla sorella Karina, segretaria della presidenza.

Le postazioni originarie

Come deciso inizialmente, l'ordine della postazioni sul sagrato dalla Basilica vaticana prevedeva i sovrani regnanti nell'ordine alfabetico del Paese, ma in francese: tra gli altri, re Filippo de Belgio, regina Mary di Danimarca, re Felipe VI di Spagna con la regina Letizia, re Abdullah II di Giordania accompagnato da Rania, il principe Alberto di Monaco con la consorte Charlene, re Carlo Gustavo con la regina Silvia. Quindi i capi di Stato, sempre in ordine alfabetico francese del Paese. Tra i presenti, il tedesco Frank-Walter Steinmeier con il cancelliere Olaf Scholz; il brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva; lo statunitense Trump con Melania; il francesce Macron con Brigitte; l'ungherese Tamas Sulyok con il primo ministro Viktor Orban; l'ucraino Zelensky con la moglie Olena. Per l'Unione europea, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, quella della Commissione Ursula von der Leyen, l'Alta rappresentante per gli Affari esteri Kaja Callas e la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. Per l'Onu, il segretario generale Antonio Guterres. La Cina è rappresentata dal vice presidente Chen Chin-Jen.