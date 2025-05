L’accordo siglato ieri a Washington garantisce agli americani l’accesso alle risorse naturali nel territorio ucraino e sblocca investimenti per riparare i danni causati dal conflitto tra Ucraina e Russia. Per il segretario al Tesoro Usa Bessent il documento dimostra a Mosca l’impegno americano nel processo di pace. “L’Ucraina manterrà il pieno controllo sulle estrazioni”, sottolinea l’omologa Svyrydenko. Trump sull'incontro di Roma: "A Zelensky ho detto di firmare perché Mosca è più forte" ascolta articolo

A quasi una settimana dallo storico incontro tra Donald Trump e Volodymir Zelensky a margine dei funerali di Papa Francesco a San Pietro, Usa e Ucraina hanno firmato a Washington un accordo economico che istituisce un fondo per la ricostruzione e garantisce agli americani l’accesso alle risorse naturali ucraine (LE NEWS LIVE). I negoziati tra le delegazioni si sono protratti non senza ostacoli fino all’ultimo minuto, poi è arrivato il via libera, salutato dal segretario al Tesoro Scott Bessent come un passo in avanti per la fine della guerra. "Questo accordo segnala chiaramente alla Russia che l'amministrazione Trump è impegnata in un processo di pace incentrato su un'Ucraina libera, sovrana e prospera nel lungo termine", ha dichiarato Bessent (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE).

Cosa prevede l'accordo Per l’accordo Trump aveva chiesto un risarcimento di 500 miliardi di dollari, quattro volte l’importo degli aiuti versati finora a Kiev che secondo l’ente di ricerca tedesco Kiel Institute ammontano a 120 miliardi. Zelensky aveva respinto la prima versione che “dieci generazioni di ucraini avrebbero dovuto pagare”. Nell’accordo sulle risorse naturali sono escluse esplicite garanzie di sicurezza da parte di Washington così come impegni per l’adesione di Kiev alla Nato che spera come la presenza di aziende americane nel territorio possa dissuadere la Russia da future aggressioni. L’accordo ruota intorno al Fondo di investimento per la ricostruzione Usa-Ucraina che i due Paesi supervisioneranno in modo congiunto. Oltre allo sfruttamento di risorse energetiche l’accordo finanzierà progetti in infrastrutture e processi di lavorazione per i primi 10 anni, al termine dei quali “gli utili potranno essere distribuiti tra i partner”. Per la vice-premier Svyrydenko lo sviluppo delle tecnologie sarà una componente centrale dell’accordo che tuttavia non inciderà sulla richiesta di integrazione all'Unione Europea. Secondo Heidi Crebo-Rediker, ricercatrice senior del Council on Foreign Relations, l’iniziativa spiana la strada a maggiori contributi militari statunitensi a Kiev conteggiati come aiuti allo sviluppo minerario del paese. Quali risorse naturali ha l’Ucraina? A livello di risorse critiche, l’Ucraina è il sesto produttore a livello mondiale di titanio, materiale ampiamente utilizzato nell’industria bellica ed è ricca di giacimenti di carbone, gas e minerali di ferro. Il Paese custodisce inoltre il 20% della grafite a livello mondiale. A questo si aggiunge il litio, fondamentale per l’industria delle batterie e il business dei veicoli elettrici che però trova le maggiori concentrazioni di giacimenti nella regione di Zaporizhzhia, parzialmente sotto il controllo russo. Approfondimento Ucraina, Putin ordina 3 giorni di tregua. Zelensky: "Manipolazione"