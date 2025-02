Zelensky dopo lo scontro ringrazia Trump: "Serve pace giusta e duratura"

Con un post su X il presidente ucraino prova a gettare acqua sul fuoco dopo il burrascoso incontro nello Studio Ovale col suo omologo statunitense. "Grazie America per il sostegno, grazie per questa visita". Subito dopo colloquio telefonico con Macron e Rutte

"Grazie America per il sostegno, grazie per questa visita. Grazie al presidente, al Congresso e agli americani". Sono queste le uniche parole con le quali, in un post su X, Volodymyr Zelenskyy ha messo, almeno per ora, la parola fine al burrascoso burrascoso incontro con Donald Trump alla Casa Bianca (VIDEO). "L'Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura, e stiamo lavorando esattamente per questo", ha aggiunto il presidente ucraino dopo avere lasciato la Casa Bianca senza aver firmato l'accordo sui minerali stretegici per il quale era volato a Washington (LA RICOSTRUZIONE DELL'ACCADUTO).

Dopo lo scontro colloquio con Macron e Rutte

Dopo il duro faccia a faccia avvenuto nello Studio Ovale, il leader ucraino, secondo quanto riferito dal Financial Times, ha parlato con il presidente francese Emmanuel Macron e col segretario generale della Nato Mark Rutte. Intanto, anche l'intervento all'Hudson Institute, inizialmente previsto alle 16 ora locale (le 22 in Italia), è stato annullato.