Scontro Trump-Zelensky, Macron: "Rispettare chi combatte Russia"

Sono diverse le reazioni internazionali all’acceso confronto tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky ( QUI IL VIDEO ) avvenuto all’interno dello Studio Ovale. "C'è un aggressore russo, bisogna rispettare chi lo combatte dall'inizio", ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron. "L’Ucraina non è sola", ha invece scritto su X il premier polacco Donald Tusk. Sulla piattaforma social non è mancato anche il commento di Elon Musk, proprietario di X e vicino al presidente statunitense: "Zelensky si è distrutto da solo davanti agli occhi degli americani", ha scritto. Allo scontro nello studio Ovale ha assistito anche la Russia: Irill Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti e uno dei negoziatori russi nei colloqui russo-americani, ha definito "storico" il confronto ( LE NEWS IN DIRETTA ).

Le reazioni in Italia

Diversi, invece, i commenti in Italia, a cominciare da quello del ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini. “Stavo vedendo come Trump ha accolto Zelensky. Probabilmente non è quello che le scuole di diplomazia hanno insegnato, ma probabilmente se con un certo approccio non ha funzionato, con uno più strong il risultato forse arriva a casa. Già mi vedo le anime belle dire 'come si permette'. Se hanno dato sulla fiducia il Nobel della pace a Obama, se Trump riesce a porre fine ai conflitti…”. Di tutt’altro segno, invece, il commento di Carlo Calenda: "Bulli che aggrediscono nello Studio Ovale, davanti alla stampa, un leader coraggioso che guida un popolo che difende la sua libertà dall'aggressione di un dittatore assassino. A questo sono ridotti gli Usa oggi. I leader europei dovrebbero mostrare meno compiacenza e più forza. I bulli si affrontano così. #StandWithUkraine oggi e sempre", ha scritto in una nota il leader di Azione. "Ha tenuto testa alle armi di Putin e ora Zelensky viene aggredito in una diretta Tv allestita alla Casa Bianca. Una cosa mai vista. Amo gli Stati Uniti ma oggi mi vergogno", ha scritto sui social l'ex premier e commissario Ue Paolo Gentiloni.

Le parole di Zelensky dopo l'incontro

Dopo il colloquio allo Studio Ovale, dal presidente ucraino è arrivato comunque un messaggio distensivo: "Grazie America per il sostegno, grazie per questa visita. Grazie al presidente, al Congresso e agli americani", ha scritto Volodymyr Zelensky su X. "L'Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura, e stiamo lavorando esattamente per questo", ha aggiunto.