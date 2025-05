Papa Leone XIV, oggi il primo Regina Coeli del nuovo Pontefice. LIVE

Il Pontefice si affaccerrà oggi alle 12 dalla Basilica di San Pietro per recitare la preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l'Angelus nel tempo pasquale. Ieri l'incontro con i cardinali in cui Prevost ha spiegato di aver scelto il nome Leone perché Leone XIII "affrontò la questione sociale" durante la prima rivoluzione industriale, così come oggi la Chiesa è chiamata ad affrontare la rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale. Poi la visita a sorpresa al santuario di Genazzano e l'omaggio sulla tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore.

