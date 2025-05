Papa Leone XIV, per l’insediamento piano di sicurezza con 5mila agenti

Roma si prepara ad affrontare un nuovo test cruciale sul fronte della sicurezza in vista dell’insediamento del nuovo Papa, in programma il 18 maggio. ( CHI È IL NUOVO PAPA - IL DISCORSO ). Sono attesi in piazza San Pietro centinaia di migliaia di fedeli, oltre a numerosi capi di Stato e di governo per assistere all'intronizzazione di Leone XIV. Un evento di portata storica che arriva a meno di un mese dalla scomparsa di Papa Francesco, quando oltre 400mila persone e più di 200 delegazioni si erano radunate per l’ultimo saluto. ( LE NOTIZIE IN DIRETTA)

5mila agenti per l'insediamento



Oltre 5.000 uomini e donne delle forze dell’ordine saranno mobilitati, insieme con personale specializzato per le scorte delle delegazioni straniere, dispositivi anti-drone, tiratori scelti, cinofili e artificieri. A supporto, anche 2.000 volontari e 500 steward. "Ripeteremo il dispositivo di sicurezza delle esequie”, ha annunciato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che ieri pomeriggio ha presieduto il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per fare il punto sulle prossime tappe. Per il 18 maggio, giorno dell’intronizzazione, si attendono numeri simili a quelli registrati per l’ultimo saluto a Francesco, con circa 250mila persone in piazza San Pietro.



Atessa folla anche per il primo Regina Coeli



Domenica si terrà il primo Regina Coeli del nuovo Papa e il Giubileo delle Bande. Soltanto per l'evento giubilare sono previsti oltre 60mila partecipanti e l'esibizione di 130 bande su varie piazze. "Ci siamo preparati con servizi importanti e installeremo anche maxischermi. Ci aspettiamo una grande partecipazione, si potrebbero ripetere le cifre che abbiamo visto giovedì dopo la fumata bianca, con oltre 150 mila persone arrivate in meno di un'ora a San Pietro per l'Habemus Papam”, ha assicurato Giannini. E già da domenica, ha riferito il sindaco Roberto Gualtieri, si avrà il "massimo dispiegamento" di forze per quanto riguarda la polizia locale e anche "500 steward". Verrà inoltre potenziato il servizio di trasporto pubblico. Saranno fino a 2mila i volontari "pronti ad entrare in campo" ha stimato il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che ha riunito il Comitato operativo in via di Vitorchiano. "Ai 1.500 già previsti abbiamo aggiunto circa 700 unità dal sistema nazionale e dalle colonne mobili delle regioni, mentre per quanto riguarda i sanitari diamo un apporto di ulteriori 150-200 operatori. Stiamo anche potenziando le ambulanze e i posti medici avanzati”, ha spiegato.