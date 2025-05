Nuovo Papa Leone XIV, domani la recita del primo Regina Coeli. LIVE

Leone XIV (CHI È IL NUOVO PAPA - IL DISCORSO) presiederà domenica 18 maggio la messa di inizio Pontificato, per la quale sono attesi fino a 250mila fedeli e leader da tutto il mondo. Per gli Usa potrebbe esserci il vicepresidente Vance. Domenica è in programma il primo Regina Coeli dalla Loggia centrale di San Pietro. Ieri mattina Prevost ha celebrato la prima messa nella Cappella Sistina: “Voi mi avete chiamato a portare quella croce, so di poter contare su voi nel camminare con me. Bisogna farsi piccoli perché Cristo sia conosciuto” ha detto il Pontefice rivolto ai cardinali presenti. Il Pontefice ha confermato provvisoriamente tutti gli incarichi di Curia e resterà per ora nel suo appartamento al Sant'Uffizio, in attesa dei lavori al Palazzo Apostolico. Pesanti bordate dall'ultradestra americana contro Leone XIV: “L'elezione di Prevost è un voto anti-Trump da parte dei globalisti della Curia e la scelta peggiore per i cattolici Maga”, tuona l'ex stratega del tycoon Steve Bannon. La portavoce della Casa Bianca assicura che non c'è alcun rancore tra Trump e il nuovo Pontefice. Tra gli attacchi al Papa anche le accuse di aver insabbiato casi di abusi sessuali commessi da sacerdoti quando era in Perù e a Chicago.

