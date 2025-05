L’agenda del nuovo Papa Leone XIV, gli appuntamenti in calendario

Introduzione

Sono numerosi gli impegni che attendono il nuovo Papa Leone XIV: si va dalla rottura dei sigilli dell’appartamento papale agli incontri con i cardinali fino alla Messa di inizio pontificato, prevista per domenica 18 maggio. Ancora incerto, invece, il viaggio in Turchia per l’anniversario del Concilio di Nicea, sul quale il nuovo Pontefice deve ancora esprimersi. Pronti a ripartire anche gli eventi del Giubileo con un calendario fitto di impegni nel mese di giugno (LA DIRETTA).