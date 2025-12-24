Incursioni dei droni, il Belgio presenta il sistema di difesa PIORUN

Negli ultimi mesi, come anticipato, si sono registrati incidenti con droni in diverse infrastrutture in Belgio. Ad essere coinvolti sono stati gli aeroporti di Bruxelles-Zaventem, Anversa, Ostenda e Liegi: gli episodi hanno portato alla loro chiusura temporanea e alla cancellazione di decine di voli. Inoltre si sono verificati incidenti anche nei pressi della centrale nucleare di Doel nel Nord del Paese, e anche nelle basi militari di Elsenborn, vicino al confine belga con la Germania, e di Marche-en-Famenne nel Sud del Paese. I servizi segreti belgi ritengono che un attore statale, probabilmente la Russia, sia responsabile di queste azioni. L'anno scorso in Belgio sono stati registrati in totale 30mila incidenti con droni, anche se gli aerei hanno dovuto cambiare rotta solo due volte.