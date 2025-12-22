Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, Lavrenovych: "Il futuro è una guerra dei droni"

Mondo

Parla Andrii Lavrenovych, del consiglio strategico dell'azienda militare ucraina General Cherry

Prossimi video

Ucraina, Lavrenovych: "Il futuro è una guerra dei droni"

Mondo

Serbia, proteste studentesche contro pressioni università

Mondo

Gaza, neonato morto per il freddo tra piogge e guerra

Mondo

Guerra Ucraina, ucciso generale russo a Mosca

Mondo

Russia, esplode un'auto a Mosca: morto il generale Sarvarov

Mondo

Guerra Ucraina, chi era il generale ucciso nell'attentato

Mondo