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Sky Tg25, la guerra in Iran tra regime e petrolio

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L'approfondimento condotto da Alessio Viola analizza la situazione internazionale con la guerra in Iran. Ospiti l'ammiraglio Giampaolo Di Paola, ex Ministro della Difesa, l'attivista iraniana per i diritti umani e digitali Pegah Moshir Pour e Lorenzo Cremonesi, giornalista inviato del Corriere della Sera a Erbil

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