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Tempesta di sabbia a Gaza, distrutti campi profughi

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Una tempesta di sabbia ha colpito i campi profughi di Khan Younis e Gaza City, abbattendo tende e disperdendo effetti personali di migliaia di palestinesi sfollati. La sabbia ha sepolto materassi, coperte e altri beni essenziali, mentre alcuni bagni di fortuna sono crollati. Il piano di pace di Trump per Gaza è in sospeso dall'inizio del conflitto con l'Iran.

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