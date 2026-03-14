Caracas, bandiera Usa torna a sventolare all'ambasciata

A sette anni dal suo ammainamento, la bandiera statunitense è tornata a sventolare all'ambasciata degli Stati Uniti a Caracas. A darne notizia è Laura Dogu, incaricata d'affari Usa in Venezuela: "Una nuova era è iniziata per le relazioni tra Stati Uniti e Venezuela". Il personale diplomatico aveva lasciato l'ambasciata statunitense nel marzo del 2019 in seguito alla rottura dei rapporti con Maduro avvenuta a gennaio dello stesso anno.
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