Raid israeliano nel cuore di Beirut, colpito un palazzo

Un palazzo residenziale nel quartiere Aicha Bakkar, nel centro di Beirut, è stato colpito da un attacco aereo israeliano. Dopo il raid contro un hotel sul lungomare di Raouche, si tratta della seconda operazione militare in pochi giorni nel cuore della capitale libanese. Un residente ha riferito di aver sentito tre missili colpire la zona dopo il rumore di aerei in volo. A causa del conflitto in Medio Oriente, l'Onu ha stimato 700mila sfollati in Libano, oltre un decimo dell'intera popolazione.
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