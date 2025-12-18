Colpita nave russa a Rostov, attacco con droni ucraini provoca 2 morti

Le vittime sono due membri dell'equipaggio, mentre altri tre sono rimasti feriti. L'attacco ha provocato un incendio che è stato spento dai servizi di emergenza. A Bataysk, invece, sette persone sono rimaste ferite dai droni e una di queste è morta

Un attacco con droni ha danneggiato una nave cargo russa nel porto di Rostov. I primi rapporti indicherebbero che ci sono almeno due vittime tra l'equipaggio. Sono stati danneggiati anche due aree di un edificio a più piani. A riferirlo è stato il governatore regionale Yuri Slyusar su Telegram. "Secondo i dati preliminari, ci sono vittime tra l'equipaggio", ha detto.

Altre tre persone ferite

Le vittime sono due membri dell'equipaggio mentre altri tre sono rimasti feriti, sempre secondo quanto riferito Slyusar su Telegram. L'attacco ha provocato un incendio che è stato spento dai servizi di emergenza. A Bataysk, invece, sette persone sono rimaste ferite dai droni e una di queste è morta.