Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Colpita nave russa a Rostov, l'attacco con droni ucraini provoca due morti

Mondo
©Getty

Le vittime sono due membri dell'equipaggio, mentre altri tre sono rimasti feriti. L'attacco ha provocato un incendio che è stato spento dai servizi di emergenza. A Bataysk, invece, sette persone sono rimaste ferite dai droni e una di queste è morta

ascolta articolo

Un attacco con droni ha danneggiato una nave cargo russa nel porto di Rostov. I primi rapporti indicherebbero che ci sono almeno due vittime tra l'equipaggio. Sono stati  danneggiati anche due aree di un edificio a più piani. A riferirlo è stato il governatore regionale Yuri Slyusar su Telegram. "Secondo i dati preliminari, ci sono vittime tra l'equipaggio", ha detto. 

Altre tre persone ferite

Le vittime sono due membri dell'equipaggio mentre altri tre sono rimasti feriti, sempre secondo quanto riferito Slyusar su Telegram. L'attacco ha provocato un incendio che è stato spento dai servizi di emergenza. A Bataysk, invece, sette persone sono rimaste ferite dai droni e una di queste è morta. 

Mondo: Ultime notizie

Zelensky: "Mancata decisione su asset russi sarebbe per noi problema"

live Mondo

Il presidente ucraino ha annunciato che si terranno nuovi colloqui tra la delegazione di Kiev e...

Colpita nave russa a Rostov, attacco con droni ucraini provoca 2 morti

Mondo

Le vittime sono due membri dell'equipaggio, mentre altri tre sono rimasti feriti. L'attacco ha...

Influenza 2025, super virus causa aumento contagi in tutta Europa

Mondo

La stagione influenzale è iniziata circa 4 settimane prima rispetto alle stagioni precedenti, e...

Gaza, media: "Italia tra 6 Paesi pronti a entrare nel Board of peace"

live Mondo

Con Egitto, Qatar ed Emirati Arabi Uniti avrebbero espresso agli Usa il loro "impegno affinché i...

Giornata per i diritti dei migranti, rifugiati in Italia ed Europa

Mondo

"In questa Giornata, uniamo le forze per difendere i diritti di ogni migrante e garantire che la...

Mondo: I più letti