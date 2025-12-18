Gaza, media: "Italia tra 6 Paesi pronti a entrare nel Board of peace"

Gaza, media: "Italia, Germania e Uk tra 6 Paesi pronti a entrare nel Board of peace". LIVE
Con Egitto, Qatar ed Emirati Arabi Uniti avrebbero espresso agli Usa il loro "impegno affinché i loro leader si uniscano a Trump nell'organismo che supervisionerà la gestione postbellica". Lo riporta il Times of Israel, citando funzionari a conoscenza del dossier. Un neonato palestinese è morto di freddo nella Striscia. Secondo le autorità locali citate da Al Jazeera, Israele continua a limitare l'ingresso di forniture per ripari e altri aiuti umanitari, nonostante le rigide condizioni invernali
in evidenza
Italia, Germania, Regno Unito, Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti avrebbero espresso agli Stati Uniti il loro "impegno affinché i loro leader si uniscano al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel Board of peace, che supervisionerà la gestione postbellica di Gaza". Lo riporta il Times of Israel citando quattro funzionari a conoscenza del dossier. Gli impegni di sei Paesi, scrive il media israeliano, offrono un fondamentale sostegno internazionale agli sforzi dell'amministrazione Trump per far progredire il suo piano di pace per Gaza oltre la fase iniziale del cessate il fuoco.
Un neonato palestinese è morto di freddo nella Striscia di Gaza, secondo le autorità locali citate da Al Jazeera, secondo cui Israele continua a limitare l'ingresso di forniture per ripari e altri aiuti umanitari nell'enclave, nonostante le rigide condizioni invernali. Il ministero della Salute palestinese a Gaza ha dichiarato che il neonato di due settimane è morto martedì dopo essere stato curato per una grave ipotermia, causata dal freddo estremo che attanaglia Gaza.
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)Esponenti dell'amministrazione Trump stanno cercando di reclutare una forza multinazionale di circa 10.000 soldati, sotto il comando di un generale statunitense, per stabilizzare Gaza nel dopoguerra.