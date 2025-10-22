Gaza, cos'è il "modello IRA" per il disarmo di Hamas

L’accordo che ha portato al disarmo dell’IRA è stato citato in relazione al piano di pace di Donald Trump per Gaza, e il possibile disarmo di Hamas. A inizio ottobre il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer ha detto che il Paese potrebbe giocare un ruolo centrale nel far deporre le armi al gruppo a Gaza, proprio sulla base della sua esperienza nel convincere i gruppi paramilitari dell’Irlanda del Nord a fare lo stesso. Del resto - come sottolineato da Reuters - il consigliere per la sicurezza nazionale di Starmer è Jonathan Powell, il principale artefice del Good Friday Agreement del 1998 siglato durante il governo laburista di Tony Blair. “Sarà difficile, ma è cruciale. Fu difficile con l’IRA, ma fu fondamentalmente”, ha detto il premier britannico. Powell era in Egitto per il summit su Gaza, e l’inviato di Trump Steve Witkoff lo ha ringraziato per il suo “incredibile contributo e i suoi sforzi infaticabili”.