Gaza, Usa: "Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza". LIVE

Gli Stati Unti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Se Hamas procederà con questo attacco, "saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l'integrità del cessate il fuoco". Il valico di Rafah, fondamentale per l'arrivo degli aiuti umanitari nella Striscia, resta chiuso “fino a nuovo avviso”. Netanyahu si candiderà alle elezioni del novembre 2026
in evidenza
Gli Stati Unti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Lo afferma il Dipartimento di Stato, sottolineando che il "pianificato attacco contro i civili palestinesi costituirebbe una diretta e grave violazione del cessate il fuoco e metterebbe a rischio i significativi progressi raggiunto con la mediazione". Se Hamas procederà con questo attacco, "saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l'integrità del cessate il fuoco". Hamas restituisce i corpi degli ostaggi uccisi alla spicciolata (ieri sera altri due), ma a Israele non basta per sbloccare lo stallo sull'accordo di cessate il fuoco. Il valico di Rafah, fondamentale per l'arrivo degli aiuti umanitari nella Striscia, resta chiuso “fino a nuovo avviso”. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che si candiderà alle elezioni del novembre 2026 e che si aspetta di vincerle. Come leader del Likud, il più grande partito di destra israeliano, Netanyahu detiene il record per il mandato più lungo a capo del governo in Israele: oltre 18 anni in totale - con interruzioni - dal 1996.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Media: "Cisgiordania, demolita strada e sei persone arrestate"
Ieri sera le forze armate israeliane hanno demolito parte della strada principale nel centro di Tubas, a nord della Cisgiordania, nel corso di una "incursione su larga scala in città". Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Secondo quanto risulta all'agenzia, le ruspe israeliane hanno chiuso l'ingresso meridionale della città con cumuli di terra e raso al suolo tratti della strada principale vicino all'incrocio di Tayasir. Truppe di fanteria, accompagnate da cecchini, sono state schierate in diversi quartieri, facendo irruzione in diverse abitazioni. Nelle prime ore della sera, le forze israeliane hanno fatto irruzione a Tubas con un grande convoglio di veicoli militari. Ulteriori rinforzi, tra cui due ruspe, sono arrivati ;;in seguito dal checkpoint di Tayasir, a est della città. Il raid, riferisce sempre Wafa, ha causato ingenti danni e ha ulteriormente limitato la libertà di movimento dei residenti, che hanno dovuto affrontare ripetute incursioni e chiusure nelle ultime settimane, a causa dell'intensificarsi dei raid militari israeliani in tutta la Cisgiordania. Sempre Wafa, che riporta fonti di sicurezza palestinesi, riferisce che Israele ha arrestato oggi sei palestinesi durante molteplici raid nella città di Nablus, sempre in Cisgiordania, nelle città e nei villaggi circostanti. Le fonti hanno riferito che le forze israeliane hanno preso d'assalto la zona orientale di Nablus, hanno fatto irruzione in un'abitazione nel quartiere di Al-Dahiya Al-Ulya e hanno arrestato due fratelli dopo aver perquisito e saccheggiato la proprietà. Nella città di Zawata, a ovest di Nablus, le truppe israeliane hanno arrestato un altro residente a seguito di un raid simile. Ulteriori incursioni sono state effettuate nelle città di Beita, a sud della città, e Burqa, a nord-ovest, dove i soldati hanno perquisito diverse abitazioni e arrestato altre tre persone. I raid notturni sono stati accompagnati da diffuse perquisizioni e danni alle proprietà.
Idf: "Identificati i resti di un altro ostaggio"
L'esercito israeliano afferma che sono stati identificati i resti di un altro ostaggio. Il corpo dell'ostaggio restituito è quello del 54enne Ronen Engel. L'esercito "ha informato la famiglia dell'ostaggio Ronen Engel... che il loro caro è stato restituito a Israele e la sua identificazione è stata completata", ha dichiarato l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu in una nota. Israele non risparmierà sforzi "finché tutti gli ostaggi caduti non saranno rimpatriati", ha aggiunto. Engel, residente del kibbutz di Nir Oz, era stato rapito dalla sua casa e ucciso da Hamas il 7 ottobre 2023, e il suo corpo era stato portato a Gaza. L'esercito israeliano ha annunciato la sua morte il 1° dicembre 2023. Era uno dei due ostaggi morti restituiti da Hamas ieri. La moglie di Engel, Karina Engel-Bart, e i loro figli adolescenti Mika e Yuval sono stati rapiti mentre la famiglia si nascondeva nella loro stanza di sicurezza. La sua famiglia fu poi liberata durante la prima tregua. Engel era un fotoreporter e autista di ambulanza volontario per Magen David Adom (MADA), l'equivalente israeliano della Croce Rossa nella regione meridionale del Negev. In base a un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, Hamas ha restituito tutti i 20 ostaggi sopravvissuti e i resti di 12 deceduti.
Usa, attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza
Gli Stati Unti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Lo afferma il Dipartimento di Stato, sottolineando che il "pianificato attacco contro i civili palestinesi costituirebbe una diretta e grave violazione del cessate il fuoco e metterebbe a rischio i significativi progressi raggiunto con la mediazione". Se Hamas procederà con questo attacco, "saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l'integrità del cessate il fuoco".
L'Idf a Gaza ha ricevuto i corpi dei due ostaggi
Le truppe dell'Idf nella Striscia di Gaza hanno ricevuto dalla Croce Rossa le due bare con i corpi di due ostaggi uccisi. Lo ha annunciato l'ufficio del premier israeliano citato dal Times of Israel. Le bare sono state ritirate dalla Croce Rossa da Hamas nel sud di Gaza. L'Idf ispezionerà le bare prima di coprirle con bandiere israeliane e tenere una breve cerimonia guidata da un rabbino militare. I resti saranno poi portati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione e la conferma che appartengano a ostaggi uccisi.
Netanyahu: "Mi ricandiderò alle elezioni del 2026"
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che si candiderà alle elezioni del novembre 2026 e che si aspetta di vincerle. Intervenuto in un programma su Channel 14, a Netanyahu è stato chiesto se intendesse candidarsi per un altro mandato. "Sì", ha risposto. Alla domanda se si aspettasse di vincere, il leader ha risposto: "Sì". Come leader del Likud, il più grande partito di destra israeliano, Netanyahu detiene il record per il mandato più lungo a capo del governo in Israele: oltre 18 anni in totale - con interruzioni - dal 1996.
Hamas: "Chiusura di Rafah ritarderà consegna di altri corpi"
Hamas ha dichiarato che la chiusura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza causerà ritardi significativi nella consegna dei corpi degli ostaggi. In una dichiarazione, il gruppo ha affermato che la continua chiusura "blocca l'ingresso delle attrezzature specializzate necessarie per la ricerca dei dispersi sotto le macerie e impedisce alle squadre di medicina legale e agli strumenti necessari per identificare i corpi", causando "ritardi significativi nel recupero e nel trasferimento dei resti" dei rapiti.