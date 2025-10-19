Gaza, Usa: "Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza". LIVE

Ieri sera le forze armate israeliane hanno demolito parte della strada principale nel centro di Tubas, a nord della Cisgiordania, nel corso di una "incursione su larga scala in città". Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Secondo quanto risulta all'agenzia, le ruspe israeliane hanno chiuso l'ingresso meridionale della città con cumuli di terra e raso al suolo tratti della strada principale vicino all'incrocio di Tayasir. Truppe di fanteria, accompagnate da cecchini, sono state schierate in diversi quartieri, facendo irruzione in diverse abitazioni. Nelle prime ore della sera, le forze israeliane hanno fatto irruzione a Tubas con un grande convoglio di veicoli militari. Ulteriori rinforzi, tra cui due ruspe, sono arrivati ;;in seguito dal checkpoint di Tayasir, a est della città. Il raid, riferisce sempre Wafa, ha causato ingenti danni e ha ulteriormente limitato la libertà di movimento dei residenti, che hanno dovuto affrontare ripetute incursioni e chiusure nelle ultime settimane, a causa dell'intensificarsi dei raid militari israeliani in tutta la Cisgiordania. Sempre Wafa, che riporta fonti di sicurezza palestinesi, riferisce che Israele ha arrestato oggi sei palestinesi durante molteplici raid nella città di Nablus, sempre in Cisgiordania, nelle città e nei villaggi circostanti. Le fonti hanno riferito che le forze israeliane hanno preso d'assalto la zona orientale di Nablus, hanno fatto irruzione in un'abitazione nel quartiere di Al-Dahiya Al-Ulya e hanno arrestato due fratelli dopo aver perquisito e saccheggiato la proprietà. Nella città di Zawata, a ovest di Nablus, le truppe israeliane hanno arrestato un altro residente a seguito di un raid simile. Ulteriori incursioni sono state effettuate nelle città di Beita, a sud della città, e Burqa, a nord-ovest, dove i soldati hanno perquisito diverse abitazioni e arrestato altre tre persone. I raid notturni sono stati accompagnati da diffuse perquisizioni e danni alle proprietà.