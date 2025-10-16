Gaza, Hamas giustizia palestinesi in strada dopo tregua: cosa succede

Poche ore dopo però Hamas ha smentito le notizie sui 7mila miliziani inviati per riprendere il controllo della Striscia: “Questa informazione non ha alcun fondamento di verità", ha fatto sapere l'ufficio media della fazione, parlando "disinformazione deliberata e false narrazioni volte a fuorviare l'opinione pubblica". Da parte sua invece Donald Trump, interrogato da un giornalista su quale fosse il suo messaggio ad Hamas in seguito alle notizie secondo cui il gruppo svolgerà un ruolo di forza di polizia palestinese, ha fatto sapere: "Abbiamo dato loro l'approvazione per un periodo di tempo", ha detto il presidente Usa. "Vogliono porre fine ai problemi e lo hanno detto apertamente, e abbiamo dato loro l'approvazione per un periodo di tempo. Penso che andrà tutto bene", ha aggiunto