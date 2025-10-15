Esplora tutte le offerte Sky
Gaza, camion carico di aiuti umanitari arriva a Khan Younis

Mondo

A Khan Younis, nella Striscia di Gaza, un video timelapse ha ripreso l'arrivo di un camion di aiuti umanitari poche ore dopo l'annuncio di Israele di una limitazione della quantità di aiuti in entrata nel territorio. Il camion è stato visto fermarsi in un mercato affollato da decine di palestinesi.

