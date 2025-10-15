Gaza, il valico di Rafah sarà presto aperto: quanti camion passeranno

Dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas, Donald Trump è tornato in Usa, dove si è visto riconoscere i meriti anche dalla stampa liberal e dai democratici. Non mancano però gli ostacoli, a cominciare dal valico di Rafah, chiuso da Israele ed essenziale per l’arrivo dei 600 camion al giorno previsti dal piano. Di questo si è parlato nella puntata del programma del 14 ottobre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24 ascolta articolo

Dopo il tour de force tra Israele ed Egitto, Donald Trump è tornato negli Stati Uniti, dove ha incassato lo storico successo della prima fase del suo piano di pace a Gaza. A riconoscergli i meriti sono stati diversi media liberal ma anche alti dirigenti dem, come il leader al Senato Chuck Schumer, dai Clinton a Joe Biden, passando per Barack Obama che però non lo menziona mai. Gli ostacoli al suo piano di tregua tra Israele e Hamas, però, si intravedono già: di questo si è parlato nella puntata del 14 ottobre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.

I camion e gli aiuti umanitari L’attesa della riapertura del valico di Rafah, chiuso da Israele in attesa della restituzione dei corpi degli ostaggi, fa capire quanto sia complesso dare concretezza anche ai primissimi punti del piano di Trump. Come riportano fonti del governo israeliano, nell’ultimo mese i camion entrati a Gaza portavano soprattutto cibo (presente nell'85% dei casi contro il 15% del resto). Nel piano, poi, si parla di circa 600 camion al giorno che dovrebbero entrare nella Striscia di Gaza: si tratterebbe di circa 6 mila tonnellate di cibo al giorno, ovvero 3 chili di cibo pro capite. Un valore che fa la differenza se rapportato ai valori dell’ultima primavera, quando sia a marzo che ad aprile non era entrato nulla e a maggio appena 300 grammi al giorno. Leggi anche Perché la pace in Medio Oriente è nelle mani dei Paesi arabi

