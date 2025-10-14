Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Perché la pace in Medio Oriente è nelle mani dei Paesi arabi

Renato Coen

Renato Coen

©Ansa

L’unica vera speranza che questo accordo si trasformi in una nuova epoca di pace risiede nella volontà e nell’impegno non solo degli Stati Uniti, ma anche degli Stati Arabi. Senza di loro non ci sarebbe stata l’intesa di Sharm, senza un loro coinvolgimento futuro, e un loro impegno a premere su Hamas, non ci sarà nessuna pace

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ