Perché la pace in Medio Oriente è nelle mani dei Paesi arabi

L’unica vera speranza che questo accordo si trasformi in una nuova epoca di pace risiede nella volontà e nell’impegno non solo degli Stati Uniti, ma anche degli Stati Arabi. Senza di loro non ci sarebbe stata l’intesa di Sharm, senza un loro coinvolgimento futuro, e un loro impegno a premere su Hamas, non ci sarà nessuna pace