Gaza, tregua in bilico Hamas-Israele. Attesa per ripresa aiuti. LIVE

Per Donald Trump il cessate il fuoco a Gaza è "ancora in vigore" anche se Hamas si è dimostrato "piuttosto turbolento". L'Idf ha iniziato a demarcare fisicamente il confine di ritiro della Linea Gialla a Gaza, collocando grossi blocchi di cemento dipinti di giallo. Il governo israeliano ha approvato il cambio di nome delle operazioni militari a Gaza in "Guerra di Resurrezione"
Tregua in bilico nella Striscia: per Donald Trump il cessate il fuoco a Gaza è "ancora in vigore" anche se Hamas si è dimostrato "piuttosto turbolento". Intanto l'inviato speciale Usa Steve Witkoff e il collega consigliere di Donald Trump, Jared Kushner - da oggi in Israele - e il vicepresidente J.D. Vance, che arriverà martedì incontreranno il primo ministro Benjamin Netanyahu per promuovere ulteriormente la tregua. L'Idf ha iniziato a demarcare fisicamente il confine di ritiro della Linea Gialla a Gaza, collocando grossi blocchi di cemento dipinti di giallo ai quali vengono attaccati cartelli metallici dello stesso colore. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel. Il governo israeliano ha approvato il cambio di nome delle operazioni militari a Gaza in "Guerra di Resurrezione".
Ben Gvir: ripresa aiuti? "Da Netanyahu crollo vergognoso"
Il ministro israeliano dell'ultradestra Itamar Ben Gvir ha criticato la decisione di ripristinare il trasferimento di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, a seguito delle pressioni americane. "Un crollo vergognoso da parte dell'Ufficio del primo ministro", ha affermato Ben-Gvir. "Tutto questo nel giorno in cui Hamas ha ucciso due soldati delle Idf e continua a violare l'accordo e a non consegnare tutti i nostri caduti. Dobbiamo tornare a combattere intensamente".
Hamas, almeno 45 persone uccise in attacchi dell'Idf di ieri
L'agenzia di protezione civile e gli ospedali di Gaza hanno affermato che una serie di attacchi aerei israeliani ha ucciso almeno 45 persone oggi, aggiornando il bilancio precedente di 33 vittime. "Almeno 45 persone sono state uccise a seguito degli attacchi aerei israeliani in varie zone della Striscia di Gaza", ha dichiarato Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia di protezione civile, che opera come servizio di soccorso sotto l'autorità di Hamas. Quattro ospedali di Gaza hanno confermato il bilancio delle vittime, affermando di aver accolto i morti e i feriti.
Witkoff e Kushner in Israele oggi, Vance martedì
L'inviato speciale Usa Steve Witkoff e il collega consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, arriveranno in Israele oggi, mentre il vicepresidente J.D. Vance atterrerà nel Paese martedì. Lo ha dichiarato un funzionario americano al Times of Israel. I tre incontreranno il primo ministro Benjamin Netanyahu e alti funzionari israeliani durante la loro visita, al fine di promuovere ulteriormente il cessate il fuoco di Washington a Gaza, ha aggiunto il funzionario.
Vance: "Mantenere cessate il fuoco a Gaza sarà complicato"
Il mantenimento della tregua a Gaza "sarà complicato". Lo ha detto il vice presidente americano JD Vance che dovrebbe andare in Israele domani, martedì. "Ci saranno momenti in cui Hamas aprirà il fuoco su Israele. Israele dovrà rispondere, ovviamente", ha aggiunto. "Pensiamo, comunque, che siano le migliori possibilità di una pace sostenibile, ma ci saranno alti e bassi e dovremo monitorare la situazione", ha sottolineato.
Trump: "Il cessate il fuoco a Gaza è ancora in vigore"
Per Donald Trump il cessate il fuoco a Gaza è "ancora in vigore". Parlando con i giornalisti a borda dell'Air Force One di ritorno da Mar-a-Lago il presidente americano ha detto che Hamas si è dimostrato "piuttosto turbolento" ma ritiene anche che "la leadership" del gruppo militante "non sia coinvolta".