Gaza City, le immagini della devastazione dopo la guerra

Un video diffuso il 18 ottobre dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha mostrato la distruzione estesa di Gaza City dopo due anni di conflitto. Solo 13 dei 36 ospedali e 62 dei 179 centri sanitari primari risultano ancora parzialmente operativi, ha dichiarato l’OMS. Il 17 ottobre Hamas ha invitato i mediatori a garantire l’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Il gruppo ha chiesto di completare la creazione di un comitato di sostegno per l’amministrazione della Striscia.

