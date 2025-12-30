La coalizione filo-saudita ha preso di mira un carico di armi e veicoli da combattimento arrivati nel porto di Mukalla, nel sud e nell'est dello Yemen, e partiti dagli Emirati Arabi Uniti. Arabia respinge accuse: operazione atta "esclusivamente a impedire il contrabbando di armi" e "non si sono registrati danni collaterali" ascolta articolo

Alta tensione in Yemen per gli scontri tra le forze filo-saudite e i rivali filo-emiratini. Nella notte italiana, una coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha condotto un raid aereo contro il porto di Mukalla, nel sud e nell'est del Paese, prendendo di mira un'ingente quantità di armi e veicoli da combattimento che venivano scaricati in Yemen da navi provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. A riferire quanto accaduto è l'agenzia di stampa statale saudita Spa.

Scontri tra forze filo-saudite e filo-emiratine La coalizione saudita aveva avvertito che avrebbe sostenuto il governo yemenita in qualsiasi scontro militare con le forze separatiste emiratine e le aveva esortate a ritirarsi "pacificamente" dalle province recentemente conquistate. Nelle ultime settimane il Consiglio di transizione del Sud (Stc), sostenuto da Abu Dhabi e che mira a far rivivere l'ex stato indipendente dello Yemen del Sud, ha invaso ampie zone del Paese mediorientale espellendo altre forze governative e i loro alleati. Queste avanzate hanno messo a dura prova i legami tra Arabia ed Emirati, che sostengono gruppi rivali all'interno del governo yemenita.

Arabia: "Nessun danno collaterale" Come riferito dall'agenzia stampa saudita, "gli equipaggi delle due navi hanno disattivato i loro sistemi di tracciamento e scaricato un'ingente quantità di armi e veicoli da combattimento per supportare le forze del Consiglio di transizione del Sud". Le navi colpite dalla coalizione erano arrivate dal porto di Fujairah, sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti: "Dato il pericolo e l'escalation rappresentati da queste armi - ha spiegato la Spa - le forze aeree della coalizione hanno condotto questa mattina un'operazione militare limitata prendendo di mira armi e veicoli da combattimento che erano stati scaricati nel porto di al-Mukalla". L'Arabia Saudita, dal canto suo, ha giustificato l'azione ribadendo che mirava "esclusivamente a impedire il contrabbando di armi" a favore delle forze separatiste e che "non si sono registrati danni collaterali". Non concorde il Consiglio di transizione meridionale, alleato di Abu Dhabi, che ha invece accusato Riad di aver colpito un'infrastruttura civile, definendo il bombardamento del porto di Mukalla "una violazione del diritto umanitario internazionale".